Белстат рассказал, на что белорусы тратят больше всего денег

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля трат белорусов на питание во втором квартале 2019 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на непродовольственные товары и оплату услуг - увеличилась. Об этом свидетельствует данные Белстата по итогам выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, сообщает БЕЛТА.

По-прежнему наибольшая доля потребительских расходов приходится на питание - 39,5% (во втором квартале 2018-го - 39,9%). Доля трат на алкоголь и сигареты уменьшилась с 3,1% до 3%.

На оплату непродовольственных товаров пришлось 31,4% от общих потребительских расходов (во втором квартале 2018-го - 31,3%). На 0,4 процентного пункта уменьшились траты на обувь и одежду (до 6,9%), на 0,2 процентного пункта - на предметы личного пользования (2,3%). Незначительно выросла доля трат на предметы домашнего обихода и бытовую технику с 4,1% до 4,2%.

На оплату услуг во втором квартале пришлось 26,1% расходов (25,7% в аналогичном периоде прошлого года). При этом доля трат выросла практически на все виды услуг.

На 0,2 процентного пункта увеличилась доля трат на услуги учреждений культуры, спорта, туристические и экскурсионные услуги (до 2,5%), а также на услуги общественного транспорта (до 2,7%). На медицинские и санаторно-оздоровительные услуги расходы увеличились с 1,5% до 1,6%, на услуги связи с 5,1% до 5,2%, образования - 1,2% до 1,3%. Доля ЖКУ в тратах осталась прежней - 7,2%.-0-