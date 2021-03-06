Белстат: здоровье и понимание в семье - главные жизненные приоритеты белорусок

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские женщины образованны, успешны в различных отраслях экономики и при этом успевают уделять внимание своим близким и себе, потому что на первом месте среди жизненных приоритетов у них - здоровье и понимание в семье. Такие данные приведены в статистическом обзоре к Международному женскому дню, опубликованном на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

По данным переписи населения Беларуси 2019 года, в стране проживали 5,1 млн женщин, или 53,8% общей численности населения. То есть на 1 тыс. мужчин приходится 1163 женщины. И это несмотря на то, что, по статистике, мальчиков рождается больше.

При этом белоруски занимают активную позицию в жизни общества и государства. Многие успешно совмещают семью и карьеру. Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет 79,5%. Традиционно женскими остаются здравоохранение и образование (мужчин в этих сферах менее 20%). Также довольно много женщин занято в финансовой и страховой деятельности (75,2%), оказывает услуги по временному проживанию и питанию (71,1%), трудится в сфере торговли и занимается ремонтом автомобилей и мотоциклов (69,1%). В сфере творчества, спорта, развлечений и отдыха соотношение женщин и мужчин 65% к 35%. И даже в государственном управлении 56,3% составляют женщины. Зато в строительство отваживается идти далеко не каждая: здесь женское представительство невелико - всего 18,5%.

Образовательный уровень женщин выше, чем у мужчин. Среди занятых женщин 40,2% имеют высшее образование, 27,3% - среднее специальное.

"В Беларуси обеспечено декларируемое международными документами 30-процентное представительство женщин на уровне принятия решений: сегодня среди государственных служащих 68,6% женщин, в том числе на должностях руководителей организации и заместителей - 58,2%. Высок процент женского участия в органах судебной власти страны - 69,4%. В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь женщины, по данным на 2020 год, занимают 40% мест", - добавили в Белстате.

На момент переписи из числа женщин в возрасте 15 лет и старше в браке или незарегистрированных отношениях состояли 52,7%. Продолжает расти средний возраст вступления в брак и, соответственно, рождения детей. В 2019 году 87,6 тыс. женщин стали мамами. Из всех рожденных детей 38,7% - первенцы, на долю вторых рождений приходится 38,3%, третьих - 16,3%, четвертых и более - 6,7%.

В современном обществе женщина выполняет множество социальных ролей: работник, мать, жена, домохозяйка. Однако при всей социальной активности в обществе на первом плане у женщины - здоровье и семья. Согласно данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году, среди жизненных приоритетов белоруски 16 лет и старше поставили здоровью 9 баллов по 10-балльной шкале, пониманию в семье - 8,3. Материальный достаток как жизненная ценность набрал 6,6 балла, жизнь без конфликтов - 6,1 балла, любовь - 5,8, успех в работе - 4,2.

Примечательно, что по данным все того же выборочного обследования, белоруски предпочитают отдыхать, просматривая телепередачи, видеофильмы и слушая музыку (56,2%), общаясь с друзьями (50%), совершая прогулки на свежем воздухе (48%). То есть нагрузка жизненной активности такова, что лучший релакс - спокойный, медитативный, не требующий больших затрат энергии. Даже компьютер и интернет для отдыха используют лишь 30,1% женщин, читают книги и журналы - 28,2%, трудятся на даче или приусадебном участке - 27,5%, посещают зрелищные мероприятия, театры и кино - 10,9%, физкультурой и спортом занимаются лишь 9,4%.-0-