БЕЛТА будет проводить онлайн-трансляции из инфоцентра ЦИК

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационное агентство БЕЛТА будет проводить на своем сайте онлайн-трансляции из инфоцентра ЦИК "Выборы-2019", который разместился в малом зале Дворца Республики.

Откроется инфоцентр 17 ноября и будет работать до глубокой ночи. Первая пресс-конференция о ходе голосования запланирована на 10.00. Следующие состоятся в 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00. Предварительные итоги ЦИК озвучит 18 ноября.

Аккредитацию в инфоцентре получили 678 представителей СМИ, в том числе 323 зарубежных. В нем налажена видео-конференц-связь с регионами, созданы необходимые условия для СМИ. Журналисты смогут пообщаться с экспертами, которые будут комментировать тематику парламентских выборов.

Сегодня в Беларуси основной день голосования на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Образовано 110 избирательных округов, сформирован 5831 участок для голосования, в том числе 46 за пределами страны. Избирательным правом обладают 6 880 605 белорусских граждан.-0-