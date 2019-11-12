БЕЛТА и индонезийская медиасеть Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство и крупнейшая медиасеть в Индонезии Jawa Pos заключили соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила генеральный директор БЕЛТА Ирина Акулович, отношения между двумя странами динамично развиваются. В июне 2015 года между БЕЛТА и одним из крупнейших индонезийских информационных агентств "Антара" подписано соглашение о сотрудничестве. "С тех пор мы активно взаимодействуем в плане обмена новостями о событиях в наших странах. Вообще, регион Юго-Восточной Азии является одним из самых динамично развивающихся в плане экономики и современных технологий, одним из главных поставщиков новостей. Это же можно сказать и об Индонезии в частности. Поэтому мы рады подписанию соглашения с Jawa Pos и, таким образом, появлению еще одного партнера в этом регионе", - сказала она.

Соглашение предполагает обмен новостными материалами, фото и видеоинформацией.

По словам Ирины Акулович, подписанное соглашение продолжит информационное взаимодействие БЕЛТА с зарубежными партнерами, которых сейчас насчитывается более 30. Агентство активно работает с зарубежными новостными агентствами и онлайн-изданиями, в том числе через международную мультифункциональную медиаплатформу PNN, разработанную южнокорейским агентством Yonhap и объединяющую примерно 40 участников из различных стран мира.

В свою очередь руководитель национального отдела Jawa Pos Татанг Махардика поблагодарил за теплый прием и отметил, что для него большая честь находиться в Беларуси. "Мы бы хотели, чтобы наше сотрудничество стало реальным, хотели бы обмениваться фото и видеоинформацией, чтобы люди в наших странах больше узнавали друг о друге. Мы также могли бы проводить совместные исследования по наиболее интересным темам", - добавил он.

БЕЛТА также реализует медиапроект совместно с агентствами АЗЕРТАДЖ (Азербайджан), Trend (Азербайджан), АРМЕНПРЕСС (Армения), КАЗИНФОРМ (Казахстан), "Кабар" (Кыргызстан) и "Ховар" (Таджикистан) - многосторонний новостной информер, позволяющий выставлять на зарубежных медиаплощадках собственный, полностью аутентичный контент, минуя редакторские службы партнеров. Разработчиком и администратором этой системы является БЕЛТА. Новости агентства о важнейших событиях в Беларуси передаются в режиме онлайн по каналам Ассоциации национальных информационных агентств государств - участников СНГ (АНИА).

Jawa Pos является крупнейшей медиасетью в Индонезии. Имеет в своем составе около 200 региональных подразделений (ввиду многоостровного географического характера государства). История новостного агентства началась 1 июля 1949 года с одноименной газеты, теперь бизнес Jawa Pos включает печатные издания, телевидение и цифровые СМИ.-0-

Фото Максима Гучека