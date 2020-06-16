БЕЛТА запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы"

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское телеграфное агентство запускает мультимедийный проект "З гонарам у сэрцы", посвященный достижениям суверенной Беларуси в различных сферах, сообщает БЕЛТА.

За годы независимости нашей страной пройден огромный путь развития, результаты этого процесса может ощутить каждый белорус. После развала Советского Союза мы смогли не только сохранить страну, но и приумножить ее экономический потенциал, обеспечить каждому гражданину необходимый набор социальных гарантий, укрепить национальную безопасность. Голос Беларуси слышен на авторитетных международных площадках, во многом благодаря мирным инициативам руководства страны.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы" будет рассказывать о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до медицины и национальной культуры.

При подготовке выпусков используются архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи наших корреспондентов и инфографики.

Первый лонгрид рассказывает о сохранении и динамичном развитии белорусской промышленности (http://zhonaram.belta.by/). Мы посетили знаковые отечественные гиганты и небольшие частные производства, отобрали самую важную информацию, фото и видео с предприятий, о которых мы говорим "З гонарам у сэрцы".-0-