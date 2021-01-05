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Общество
05 января 2021, 14:11

"Белтехосмотр" за 4 января выдал на треть больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. УП "Белтехосмотр" за 4 января выдал на 32,5% больше разрешений на допуск к участию в дорожном движении, чем в этот день прошлого года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель директора Владимир Пиульский.

В последние дни в стране отмечают увеличение количества транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Это связано с тем, что с 1 января вместо госпошлины за выдачу такого разрешения ввели транспортный налог, размер которого ниже госпошлины. Это позволило отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра.

"За прошлый год мы выдали 726 055 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Это почти на 37% меньше, чем было в 2019 году. С момента введения госпошлины каждый год их количество уменьшалось примерно на 10%, - отметил Владимир Пиульский. - Но за вчерашний день разрешений было выдано в целом по стране на 32,5% больше, чем за 4 января 2020 года. Конечно, по одному дню судить нельзя, ведь всегда в первые дни месяца отмечается определенный ажиотаж".

Всего в Беларуси действуют 226 диагностических станций. "У каждой свой график работы. Одни станции начали принимать с 3 января, другие - с 4 января. Но уже сегодня работают практически все. Поэтому если и был какой-то ажиотаж в прошедшие дни, то уже сегодня ситуация нормализуется. Например, на станции №210 в настоящий момент в очереди находятся четыре машины, а вчера здесь было 87 транспортных средств. Это довольно много. Увеличение почти 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В 2019 году в этот день на станции приняли всего 36 транспортных средств. Если смотреть по физическим лицам, то в прошлом году на 4 января их было 15, в этом году их уже 73, то есть их количество увеличилось почти в пять раз", - рассказал замдиректора.

Он считает, что у многих есть небольшое искажение восприятия ситуации. "Это не сейчас цифры хорошие, это тогда были плохие. И мы возвращаемся к норме. Цифры такими и должны быть. Поэтому никакого сильного ажиотажа нет, все станции работают в штатном режиме, ведется предварительная запись. Так или иначе со временем повышенный спрос спадет, и все войдет в нормальное русло", - подчеркнул Владимир Пиульский.

В УП "Белтехосмотр" напомнили, что обязанность проведения государственного технического осмотра транспортных средств, самоходных машин, подлежащих государственной регистрации и государственному учету, закреплена статьей 33 закона "О дорожном движении".

Кроме того, согласно ПДД, утвержденным указом от 28 ноября 2005 года №551, водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем техосмотр и процедуру выдачи разрешения на допуск.

Для прохождения техосмотра автовладельцам необходимо иметь свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, страховку (если она не в электронном виде). Для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении медицинская справка о состоянии здоровья не нужна.-0-

Фото Вадима Якубёнка, Олега Фойницкого

В график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома внесены изменения

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