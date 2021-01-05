В график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома внесены изменения

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5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С связи с большим количеством желающих пройти техосмотр столичная Госавтоинспекция в целях комфорта граждан вносит временные изменения в график работы станции диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр-т Дзержинского, 3). Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Время работы станции диагностики с учетом временных корректировок: понедельник - пятница 8.00 - 18.00 (без обеденного перерыва), суббота 8.00 - 16.30 (13.00 - 13.30 - обеденный перерыв). Воскресенье - выходной.
8 и 9 января станция диагностики ГАИ ГУВД Мингорисполкома также работает. Телефоны для справок: 8 (017) 270-32-69, 8 (017) 239-30-29.-0-