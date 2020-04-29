29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" предоставит ветеранам Великой Отечественной войны 7-11 мая бесплатные звонки по Беларуси. Акция проходит ко Дню Победы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

Бесплатные междугородние разговоры предоставляются c 00.00 7 мая до 00.00 11 мая автоматическим способом или с помощью телефониста с домашних телефонов, абонентами которых являются Герои Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды и участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории лиц.

Условия акции не распространяются на разговоры с абонентами мобильных операторов, доступ в интернет и пользование платными справочно-информационными службами, в том числе организованными по междугороднему принципу.

Кроме того, в честь Дня Победы "Белтелеком" предлагает специальные условия для подключения к ZALA.-0-