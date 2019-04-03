3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белтелеком" прекратил оказывать по телефону некоторые информационно-справочные услуги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Так, по коротким номерам "Белтелекома" больше не будет доступна информация о тарифах ЖКХ, киноафише, гороскопе, прогнозе погоды, именинах. Прекращено также предоставление по коротким номерам услуг "Сказки и песни для детей" и "Посмеемся".

"Услуги закрываются в связи с многочисленным количеством альтернативных источников получения информации", - пояснили в "Белтелекоме".-0-