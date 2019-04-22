22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" с 3 мая повышает стоимость услуг, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Стоимость услуг доступа в интернет и пакетов услуг электросвязи увеличится в среднем на 4%. Стоимость услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений (в том числе по пропуску трафика операторов электросвязи Беларуси на сети зарубежных операторов), услуг телевидения, выход на абонентов сотовой подвижной электросвязи, справочно-информационных услуг и других дополнительных услуг электросвязи увеличится в среднем на 5%.

Повышение не коснется тарифов на регулируемые услуги местной и междугородной телефонной связи, услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в интернет с гарантированной полосой пропускания.

С обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте "Белтелекома".

"Тарифная политика компании "Белтелеком" направлена на максимальное сдерживание роста цен. Однако постоянное развитие телекоммуникационных технологий и обеспечение гарантированно высокого качества услуг невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг", - прокомментировали повышение стоимости услуг в компании.-0-