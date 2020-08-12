"Белтелеком" сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" сделает перерасчет абонентской платы из-за недоступности интернета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.

"Перерасчет абонентской платы будет произведен в установленном порядке. Еще раз приносим извинения и надеемся на понимание", - говорится в сообщении оператора.

В "Белтелекоме" отметили, что с 9 по 11 августа фиксировали "множественные кибератаки различной степени интенсивности". "В связи с этим по независящим от провайдера обстоятельствам у абонентов частично отсутствовал доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет", - пояснили в компании. Специалисты увеличили мощности системы Anti-DDoS, что позволило на значительной части внешнего шлюза провести очистку от несанкционированного трафика.

"Принятые меры позволили восстановить доступ к сервисам и ресурсам сети Интернет в полном объеме", - резюмировали в "Белтелекоме".-0-