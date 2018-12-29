Белтелерадиокомпания 30 декабря проведет "Главный эфир" с Октябрьской площади

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 1" и Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании подготовили специальный новогодний проект "Главный эфир. Точки отсчета". Впервые в истории программы выездная студия АТН расположится в самом сердце белорусской столицы - у Октябрьской площади, где находится главная елка страны, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы медиахолдинга Светлана Смолонская-Красковская.

"Съемочная группа АТН отправилась к нулевому километру, чтобы подытожить информационную картину уходящего года, опираясь на ключевые событийные, смысловые и исторические контрольные точки 2018-го.

Спецпроект "Главный эфир. Точки отсчета" свяжет вместе магистральные темы: малая родина, экономические и спортивные достижения, перемены на медийном рынке, молодежная политика, 100-летие БССР и предстоящие II Европейские игры в Минске. У каждого события есть своя точка отсчета. И корреспонденты АТН будут выходить в эфир из таких знаковых точек: например, мест проведения детского конкурса песни "Евровидение-2018" или Минской переговорной площадки", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, ведущие спецпроекта "Главный эфир. Точки отсчета" Иван Эйсмонт и Виктория Сенкевич будут приглашать гостей в выездную студию проекта, которая расположится на фоне главной елки страны. К слову, новогодняя красавица приняла высокотехнологичное светодиодное убранство, что позволило на один вечер брендировать ее в стилистике проекта "Главный эфир".

"Среди гостей праздничной программы - ньюсмейкеры самого высокого уровня. Для начала "Главный эфир. Точки отсчета" подогреет интригу для спортивной аудитории, ведь зрителей ожидает встреча с главной действующей звездой белорусского футбола - Александром Глебом, который по дороге на съемки немного заблудился, но не потерялся в ответах на вопросы ведущих. Он раскроет секрет, как борисовскому БАТЭ настроиться на битву с "Арсеналом" и можно ли после такого матча вешать бутсы на гвоздь. А вот министр труда и социальной защиты Ирина Костевич расскажет о самых ожидаемых и популярных цифрах - о зарплатах трудящихся", - отметила руководитель пресс-службы.

Вспомнить все самые яркие события года уходящего и определить точки отсчета года наступающего зрители "Беларусь 1" смогут 30 декабря в 21.00. -0-