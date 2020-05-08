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08 мая 2020, 07:23

Белтелерадиокомпания готовит тематический эфир ко Дню Победы

Фото из архива
Фото из архива
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8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теле- и радиоканалы Белтелерадиокомпании подготовили праздничный тематический эфир к 75-й годовщине Великой Победы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Зрителей ожидают специальный информационный канал, игровое и документальное военное кино, межпрограммные видеоролики и выпуски популярных проектов. Все телеканалы украсят красочные логотипы, а 9 Мая в 17.55 Белтелерадиокомпания присоединится к минуте молчания в память о жертвах и героях Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня вечером зрители телеканала "Беларусь 1" увидят фильм "28 панфиловцев" - о самоотверженном подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии, осенью 1941 года остановивших немецкое наступление под Москвой. Утренний эфир 9 Мая откроет премьерный, третий сезон исторического детектива "По законам военного времени" (Россия, 2019). В 7.30 проект "Смысл жизни" расскажет о тех, кто приближал для нас Победу. В их числе белоруска Тамара Завгородняя, которая ушла на фронт в 17 лет, работала в тылу врага и передавала шифровки разведчиков.

В течение всего дня в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" будет работать праздничный информационный канал "Во славу общей Победы", во время которого состоится трансляция военного парада и праздничного концерта. Также в эфире праздничного канала Агентство теленовостей представит пять эпизодов хроникально-документального фильма "Брест. Герои форпоста". 10 мая на телеканале "Беларусь 1" состоится открытый показ фильма Виктории Косенюк "ICH война" - персонифицированная история войны через судьбы бывших солдат вермахта.

На телеканале "Беларусь 2" 9 Мая в течение всего праздничного дня будет представлена "Хронiка Вялiкай Перамогi". В цикле видеороликов приняли участие известные белорусские историки. Каждый из выпусков поэтапно повествует о важнейших событиях Великой Отечественной, ставших главными ступенями на пути к Победе: битва за Москву, Сталинград, Курская битва, операция "Багратион", битва за Берлин. Вечером телезрителей ждет спецпроект "За Победой!". Молодые потомки участников войны расскажут истории своих дедов и прадедов с первого дня до 9 Мая 1945 года. Судьбы героев сложились по-разному: кто-то встретил войну мирным жителем и ушел в партизанский отряд, кто-то стал участником важнейших военных сражений, освободителем Праги, кто-то прошел путь от аэродрома в Витебской области БССР до Кенигсберга. Все они шли разными путями к одной цели - к Победе.

Канал подготовил тематическую линейку военного кино: 9 мая - "В тумане", "Привет от Катюши", "Задания особой важности: операция "Тайфун", "Война. Остаться человеком", "Звезда", "Сталинград", 10 мая - "Мама, я жив", "Три дня лейтенанта Кравцова", "Дорога на Берлин".

Телеканал "Беларусь 3" 9 Мая в течение всего дня будет транслировать специальные видеоролики из циклов "Беларусь помнит" и "75 мирных лет", покажет отреставрированную пятисерийную военную киноэпопею Юрия Озерова "Освобождение" в формате HD, а также выпуски программы "Фарбы памяці" о белорусских художниках, чьи известнейшие полотна стали авторским осмыслением событий Великой Отечественной. Ко Дню Победы канал представит премьерный фильм-концерт "Памяць жыве...", созданный совместно с Музеем истории ВОВ. Юным зрителям о празднике Великой Победы расскажут сказочные герои тематического выпуска программы "Калыханка".

В выходные дни "Беларусь 3" предложит специальный показ военных лент: 9 мая - "В бой идут одни "старики" и "В августе 44-го...", 10 мая - "Белорусский вокзал", "Летят журавли", "Снайпер. Оружие возмездия". Эфир 10 мая завершит авторский концерт Валерия Головко "Победа" при участии Президентского оркестра.

Телеканал "НТВ-Беларусь" утром 9 Мая представит зрителям документальное расследование Агентства теленовостей о преступлениях вермахта "Армия тьмы". В 14.25 начнется показ ленты Льва Голуба "Девочка ищет отца" ("Беларусьфильм", 1959) о маленькой дочке партизанского командира батьки Панаса, которая во время войны осталась одна на белорусской земле, оккупированной гитлеровцами. Вечером состоится премьера 4-серийной военной драмы "Алеша". В центре повествования - белорусская наступательная операция "Багратион" летом 1944 года, которую впоследствии назовут одной из крупнейших военных операций. В фокусе внимания - люди, находящиеся по обе стороны баррикад.

10 мая в 12.30 покажут основанный на реальных событиях мини-сериал "Апперкот для Гитлера" об операции советской разведки по физическому устранению фюрера нацистской Германии. В 20.10 состоится очередная премьера - телесериал "Дед Морозов", съемки которого проходили в Минске. Это история о реальном человеке, ушедшем на фронт 87-летним стариком. За спиной у Николая Морозова была подготовка покушения на Александра II, царские тюрьмы, а впереди - окопы, пули, кровь и гибель товарищей.

На Первом национальном канале Белорусского радио с 4 мая в программе "Тэатр Беларускага радыё" транслируются лучшие радиоспектакли белорусских авторов на тему войны. Ко дню Великой Победы эфир Первого национального наполнится тематическими выпусками познавательных информационных и литературно-художественных проектов, многочисленными аудиолекциями и интервью с историками, исследователями, издателями, курсантами, военными и ветеранами войны. Хронику освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков на основе архивных и музейных документов, а также воспоминаний ветеранов представит проект "Вызваленне і Перамога". Героем спецвыпуска проекта "Эпізоды Вялікай вайны" станет руководитель отдела научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

В День Победы на канале "Культура" прозвучат стихотворения поэтов-фронтовиков и военные песни белорусских композиторов, радиоверсия спектакля Алексея Дударева "Рядовые" и "Ленинградская" симфония Дмитрия Шостаковича.

На волнах "Радиус FM" в День Победы выйдет специальный цикл "Маленькие герои Большой Победы", в котором в восьми программах слушателям расскажут о подвигах Марата Казея, Зины Портновой, Нади Богдановой, Тихона Барана, Володи Щербацевича, Юрия Жданко, Коли Гойшика и Павлика Титова.-0-

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