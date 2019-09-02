Белтелерадиокомпания к новому сезону обновила студийные комплексы и подготовила телепремьеры

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Телеканалы Белтелерадиокомпании сегодня дают старт вещательному сезону 2019/2020. К нему компания подошла с чередой ярких премьер, обновила студийные комплексы и упаковку многих программ. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе медиахолдинга.

Старт новому сезону дают ведущие Агентства телевизионных новостей из студии "300 метров". Теперь проекты АТН будут создаваться в обновленной новостной студии, а современное оборудование позволит реализовать самые креативные идеи. Все это существенно изменит визуальное восприятие телезрителями не только выпусков новостей, но и ряда популярных рейтинговых информационных проектов, в том числе одной из старейших информационных программ - "Панорамы".

В сентябре АТН представит множество новых проектов. Среди них - "Поколение.by" - цикл из 15-минутных программ, посвященных молодежи. Герои нашего времени - это учащиеся 9-11-х классов, которые достигли успехов в учебе, спорте, музыке, науке. Проект "Родные люди" развенчает мифы о том, что многодетная семья – это сложно и у нее много проблем. В каждом выпуске съемочная группа проведет один день с многодетной семьей, расскажет о быте и каждодневных заботах, о государственной поддержке, которую получают такие семьи.

С 7 сентября в новом формате начнет выходить программа "Кулинарная дипломатия". Героями проекта станут белорусские дипломаты, бизнесмены и деятели культуры, которые создают имидж Беларуси за рубежом и налаживают связи с иностранными партнерами. А видеоэнциклопедию "Моя Беларусь" в эфире "Беларусь 1" пополнят новые межпрограммные ролики об истории, природе, достижениях в различных областях, классических и современных архитектурных сооружениях страны.

В новом сезоне творческая группа проекта "Семейные истории" "Беларусь 2" готовит к эфиру 4-серийный минисериал, премьера которого состоится 17 сентября. Каждая серия - законченная история из жизни конкретной деревни. Объединены выпуски только главными героями, что позволяет зрителю с интересом смотреть эпизоды вне зависимости от того, видел ли он предыдущие. К слову, в дальнейшем телеканал планирует развивать на базе проекта полноценное сериальное производство.

Новый сезон на "Беларусь 3" привнесет в эфир сразу несколько новых проектов, документальных фильмов и оригинальных выпусков известных программ. Так, 7 сентября телеканал представит цикл программ "Народны майстар", который расскажет про обладателей звания "Народный мастер Республики Беларусь". Эти люди, самобытные и увлеченные, пришли к творчеству разными путями. История каждого из них уникальна и тем уже интересна.

Готовится также цикл фильмов-портретов про талантливую молодежь страны "На вышыні". Лауреаты и степендиаты фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи сформулируют правила своей жизни и расскажут, как справляются с бытовыми мелочами. 6 октября зрителей ждет премьера цикла программ "Фарбы памяці" - про белорусских художников, которые видели своими глазами Великую Отечественную войну. Для них эта тема стала одной из основных в творчестве.

Осенью к новому телесезону выйдут в эфир лента "Купалаўскі" к 100-летию с момента основания Национального академического театра имени Янки Купалы и фильм "100 лет Оловникову" - о жизни и творчестве белорусского советского композитора, музыкального педагога, общественного деятеля, народного артиста БССР Владимира Оловникова. К 95-летию отечественного кинематографа, которое страна отметит в декабре, идет работа над десятисерийным документальным фильмом "Кино нашей страны". Его премьера состоится накануне Дня белорусского кино. А с октября по пятницам в проекте "Час кіно" зрителей ждут встречи с современными белорусскими документалистами и просмотр их работ.

Новый сезон для спортивного канала "Беларусь 5" начнется с прямых трансляций легкоатлетического матча века "Европа-США". 9-10 сентября на обновленном олимпийском стадионе "Динамо" впервые состоится битва континентов, которые представят лучшие спортсмены мировых сборных, среди них - белорусские легкоатлеты. Более 25 тыс. зрителей смогут увидеть соревнования на стадионе, а миллионы зрителей - у телеэкранов.

К Олимпийским играм в Токио "Беларусь 5" начнет готовиться уже за год. Об аренах, атлетах и олимпийских видах спорта расскажет новый проект "На пути к Токио".

В формате 10-минутного видеожурнала в сентябре на спортивном канале будет выходить "Азбука спорта". Она даст полезные советы родителям, как вырастить спортсмена и просто здорового ребенка.