Белтелерадиокомпания к новому сезону обновила студийные комплексы и подготовила телепремьеры

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Телеканалы Белтелерадиокомпании сегодня дают старт вещательному сезону 2019/2020. К нему компания подошла с чередой ярких премьер, обновила студийные комплексы и упаковку многих программ. Об этом БЕЛТА рассказали в пресс-службе медиахолдинга.
Старт новому сезону дают ведущие Агентства телевизионных новостей из студии "300 метров". Теперь проекты АТН будут создаваться в обновленной новостной студии, а современное оборудование позволит реализовать самые креативные идеи. Все это существенно изменит визуальное восприятие телезрителями не только выпусков новостей, но и ряда популярных рейтинговых информационных проектов, в том числе одной из старейших информационных программ - "Панорамы".
В сентябре АТН представит множество новых проектов. Среди них - "Поколение.by" - цикл из 15-минутных программ, посвященных молодежи. Герои нашего времени - это учащиеся 9-11-х классов, которые достигли успехов в учебе, спорте, музыке, науке. Проект "Родные люди" развенчает мифы о том, что многодетная семья – это сложно и у нее много проблем. В каждом выпуске съемочная группа проведет один день с многодетной семьей, расскажет о быте и каждодневных заботах, о государственной поддержке, которую получают такие семьи.
С 7 сентября в новом формате начнет выходить программа "Кулинарная дипломатия". Героями проекта станут белорусские дипломаты, бизнесмены и деятели культуры, которые создают имидж Беларуси за рубежом и налаживают связи с иностранными партнерами. А видеоэнциклопедию "Моя Беларусь" в эфире
В новом сезоне творческая группа проекта "Семейные истории"
Новый сезон на
Готовится также цикл фильмов-портретов про талантливую молодежь страны "На вышыні". Лауреаты и степендиаты фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи сформулируют правила своей жизни и расскажут, как справляются с бытовыми мелочами. 6 октября зрителей ждет премьера цикла программ "Фарбы памяці" - про белорусских художников, которые видели своими глазами Великую Отечественную войну. Для них эта тема стала одной из основных в творчестве.
Осенью к новому телесезону выйдут в эфир лента "Купалаўскі" к 100-летию с момента основания Национального академического театра имени Янки Купалы и фильм "100 лет Оловникову" - о жизни и творчестве белорусского советского композитора, музыкального педагога, общественного деятеля, народного артиста БССР Владимира Оловникова. К 95-летию отечественного кинематографа, которое страна отметит в декабре, идет работа над десятисерийным документальным фильмом "Кино нашей страны". Его премьера состоится накануне Дня белорусского кино. А с октября по пятницам в проекте "Час кіно" зрителей ждут встречи с современными белорусскими документалистами и просмотр их работ.
Новый сезон для спортивного канала
К Олимпийским играм в Токио "Беларусь 5" начнет готовиться уже за год. Об аренах, атлетах и олимпийских видах спорта расскажет новый проект "На пути к Токио".
В формате 10-минутного видеожурнала в сентябре на спортивном канале будет выходить "Азбука спорта". Она даст полезные советы родителям, как вырастить спортсмена и просто здорового ребенка.
Телеканал