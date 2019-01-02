Белтелерадиокомпания на Рождество готовит эксклюзивные трансляции, концерты и праздничные фильмы

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания в светлый праздник Рождества Христова подарит зрителям эксклюзивные трансляции, тематические выпуски любимых программ, лучшие концерты, рождественские фильмы и кинопремьеры, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Агентство теленовостей будет сообщать зрителям о праздновании Рождества в Беларуси и во всех странах православного мира. Журналисты АТН подготовят самую актуальную информацию о рождественских мероприятиях для выпусков "Новостей" и итоговых информационно-аналитических проектов. 6 января в 22.00 на "Беларусь 1" начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Рождество Христово из Минского Свято-Духова кафедрального собора. В прямом эфире его увидят также зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24". Утром 7 января для верующих выйдет программа "Слово Митрополита Павла на Рождество Христово" - в 6.15 на "Беларусь 1" и в 8.50 на "Беларусь 24", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

По ее словам, телеканал "Беларусь 2" уже с 6 января предложит зрителям праздничные линейки художественного и анимационного кино, тематические выпуски любимых проектов. "Так, в 19.55 6 января в эфир выйдет праздничный выпуск проекта "Телебарометр", в котором речь пойдет о древних библейских реках Тигр и Евфрат, их значении в праздновании Рождества Христова, о том, как менялось русло этих и других рек с изменением климата. Ведущий Дмитрий Карась также познакомит с метеопрогнозом на всю рождественскую неделю до старого Нового года.

Телеканал "Беларусь 3" в рождественские дни порадует зрителей специальными выпусками проектов, концертами и любимыми советскими кинофильмами. "В частности, 6 января в 10.00 фольклорная экспедиция проекта "Наперад у мінулае" отправится в деревни Валавск и Княжеборье Ельского района. Телезрители узнают множество легенд и традиций района и увидят колядный обряд "Святки". А программа "Беларуская кухня" научит зрителей готовить бедную кутью и чачоху. 7 января зрителей также ждет гала-концерт победителей и гостей V Минского международного Рождественского конкурса вокалистов", - отметила руководитель пресс-службы.-0-