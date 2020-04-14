Белтелерадиокомпания проведет трансляции богослужений на Пасху

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии светлого праздника Воскресения Христова, который православные будут отмечать 19 апреля, Белтелерадиокомпания предлагает верующим провести важные духовные дни дома и присоединиться к трансляциям богослужений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

На "Беларусь 1" 18 апреля в 6.15 выйдет специальный выпуск духовно-просветительского проекта "Існасць". В 15.45 телеканал покажет документальный фильм Агентства теленовостей "Экзарх из рода Вахромеевых". К слову, 21 марта Митрополиту Филарету, почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси исполнилось 85 лет. В 23.45 начнется прямая трансляция праздничного богослужения на Светлое Христово Воскресение по календарю православной конфессии из Свято-Духова кафедрального собора в Минске. Зрители международного спутникового телеканала "Беларусь 24" также увидят праздничное богослужение в прямом эфире. 19 апреля в 6.15 выйдет в эфир Слово митрополита Павла на Светлое Христово Воскресение.

Телеканал "Беларусь 2" подготовил для своих зрителей кинопремьеру. 18 апреля в 22.10 начнется показ исторической драмы Эндрю Хайатта "Павел, апостол Христа" (США, 2018). Биографическая лента расскажет о последнем периоде жизни апостола, который прошел путь от преследователя христиан до одного из величайших учителей христианской веры.

На телеканале "Беларусь 3" 16 апреля, в Великий четверг, день воспоминания Тайной вечери, в 12.00 начнется прямая трансляция богослужебного обряда - чина умовения ног. На следующий день, в Великую пятницу на Страстной неделе, в 14.00, в час смерти Иисуса Христа на кресте, совершится вечерня с чином выноса Плащаницы. В этот же день в 19.00 начнется утреня с чином погребения. Прямые трансляции этих важнейших для православных богослужений будут проводиться из Свято-Духова кафедрального собора в Минске.

Субботним предпасхальным вечером 18 апреля в 21.05 социокультурный телеканал "Беларусь 3" приглашает на концерт памяти Олега Молчана "Я несу вам дар". Воскресный эфир в 7.35 откроет проект "Святыни Беларуси" о церкви Святого Николая в Новогрудке. В 8.00 телезрители увидят специальный выпуск программы "Размовы пра духоўнае", тема которого - "Вялікдзень". В 10.00 съемочная группа "Наперад у мінулае" отравится в деревню Залохвенье Быховского района и присоединится к народным коллективам "Крыніца" и "Багатуха" для участия в обряде "Вялікдзень". Итогом экспедиции станет новая оригинальная версия аутентичной композиции в исполнении Светланы Шиманской. В завершение дня в 23.20 на "Беларусь 3" выйдет выпуск "Арт-гісторыі" об иконе Божией Матери Одигитрии.

Телеканал "НТВ-Беларусь" 18 апреля в 13.15 начнет прямую трансляцию из храма Гроба Господня в Иерусалиме. Тут в Великую субботу, предшествующую празднику Пасхи, наблюдают чудо схождения Благодатного огня и совершают Всеправославную молитву о мире на Святой Земле. Храм Гроба Господня - священный центр христианства. Он сооружен в IV столетии нашей эры на месте, где завершился земной путь Иисуса Христа. Самое священное место во всем храмовом комплексе - это часовня над Гробом Господним (Кувуклия). Здесь находится каменное ложе, где покоилось тело Христа после крестной смерти в Страстную пятницу и до Его Воскресения. Именно на этом каменном ложе появляется Благодатный огонь.

В эфире Первого национального канала Белорусского радио 18 апреля в 7.30 выйдет специальный выпуск проекта "Святло душы", приуроченный к празднику Пасхи. В это же время в воскресенье 19 апреля верующие услышат пасхальную проповедь и обращение Митрополита Павла в программе "Духоўнае слова". В течение дня в новостных выпусках прозвучат репортажи о праздничных службах, которые пройдут в церквях Беларуси, а в популярных общественных проектах расскажут о духовном воспитании и вечных христианских ценностях.-0-