Белтелерадиокомпания запускает серию роликов к 100-летию БССР

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании запускает серию межпрограммных роликов к 100-летнему юбилею Белорусской Советской Социалистической Республики. В них в эфире "Беларусь 1" предстанут знаковые личности в истории Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.
Оригинальные ролики, созданные творческой группой АТН, погрузят зрителей в теплую, домашнюю атмосферу, а благодаря тематически подобранной музыке каждый сможет прочувствовать собственную связь с историческими личностями.
Всего к юбилею БССР создано 12 межпрограммных роликов. В частности, зрители "Беларусь 1" вспомнят о театральной диве Стефании Станюте, писателе Василе Быкове, узнают подробности о художнике Михаиле Савицком, космонавте Петре Климуке, трехкратном олимпийском чемпионе по вольной борьбе Александре Медведе. Видеозарисовки также расскажут о таких личностях, как Петр Машеров, Андрей Громыко, Кузьма Киселев, Кирилл Орловский и Пантелеймон Пономаренко, чьими именами названы улицы и проспекты белорусских городов. В зарисовке о Владимире Мулявине лейтмотивом станет размышление о том, как музыкант с Урала смог стать родным для всех белорусов.
"В видеопортретах мы используем архивные и частные фото, на которых наши герои предстают в неформальной обстановке. Такими их широкая публика не знает, но узнает и вновь влюбится, задумается о них и о нас, когда вспомнит сто лет БССР", - уверен один из авторов серии межпрограммных роликов Глеб Лавров.
Первые видеозарисовки зрители "Беларусь 1" смогут увидеть уже на следующей неделе.-0-
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