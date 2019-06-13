Березинский заповедник намерен развивать экологический туризм на озере Береща

13 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Березинский биосферный заповедник планирует развивать экологический туризм и любительское рыболовство на озере Береща, сообщили БЕЛТА в природоохранном учреждении.

В ближайшей перспективе заповедник намерен построить здесь комплекс гостевых домиков на сваях, причалов и оборудованных мест для лова рыбы с берега, реконструировать объект водорегулирования с возможностью беспрепятственного прохода рыбы на нерест, зарыбить озеро различными перспективными для любительского рыболовства видами рыб, а также возродить традиционные способы лова рыбы. Кроме того, на озере планируется проводить различные водные экскурсии по наблюдению за водными и околоводными видами животных.

Озеро Береща передано в пользование Березинскому биосферному заповеднику распоряжением Президента от 3 июня 2008 года №156рп "О предоставлении охотничьих и рыболовных угодий в безвозмездное пользование" в редакции распоряжения Президента Республики Беларусь №49рп от 28 марта 2019 года. Водоем расположен в Лепельском районе Витебской области возле деревни Черница, относится к бассейну реки Береща. В него впадают ручей Оконица, река Кеста и Березинский канал. Основные обитатели - карась, линь, окунь, плотва, щука. Также в районе озера отмечено гнездование занесенного в Красную книгу Беларуси лебедя-шипуна.-0-