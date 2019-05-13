Беспилотный авиакомплекс "Сарыч" с дроном-камикадзе представят на MILEX 2019

13 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный авиационный комплекс "Сарыч" с дроном-камикадзе представят на MILEX 2019, которая пройдет 15-18 мая в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Госкомвоенпроме.

Организации системы Госкомвоенпрома продемонстрируют на MILEX 2019 около 300 экспонатов, из них 100 - новые разработки. Среди новых образцов вооружения также несколько дронов белорусского производства. "Свои новинки представят ЗАО "Аэромаш" - беспилотный авиационный комплекс "Феникс", ООО "КБ Беспилотные Вертолеты" - роботизированную воздушную мишень "Беркут - БМ". 558 Авиационный ремонтный завод продемонстрирует беспилотный авиационный комплекс "Сарыч с БЛА-камикадзе", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Международная выставка вооружения и военной техники MILEX пройдет в Минске 15-18 мая. Экспозиция разместится на площадях спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Свои экспозиции представят более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из 10 стран. Впервые в выставке примут участие компании из Сербии и ЮАР, а также Министерство оборонной промышленности Азербайджана. Самые масштабные экспозиции развернут Беларусь, Россия, Казахстан и Китай.

Церемония официального открытия пройдет 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается проведение 8-й международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

Выставка MILEX по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и национальный выставочный центр "Белэкспо".-0-