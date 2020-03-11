Бесплатные юридические консультации пройдут в Беларуси 13 марта в честь Дня Конституции

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в преддверии Дня Конституции пройдут акции по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

На базе главных управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома 13 марта приемы проведут специалисты управлений, адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, работники органов ЗАГС. В Бресте бесплатные консультации можно будет получить с 14.00 до 16.00 по адресу ул.Мицкевича, 3. В Витебске акция пройдет с 10.00 до 12.00 по адресу ул.Правды, 18, а в Гомеле - с 10.00 до 13.00 по ул.Фрунзе, 6.

В Гродно и Гродненской области сотрудники органов принудительного исполнения, специалисты отделов ЗАГС, адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по месту нахождения соответствующих служб, в том числе по адресу ул.Ожешко, 3. В Минской области с 11.00 до 13.00 консультации по правовым вопросам будут организованы в формате прямых телефонных линий. В Могилеве акция пройдет с 10.00 до 12.00 по двум адресам: ул.Первомайская, 71 (по вопросам деятельности главного управления юстиции) и ул.Первомайская, 77 (по вопросам деятельности органов принудительного исполнения). В столице проконсультируют с 10.00 до 13.00 в управлении регистрации и лицензирования главного управления юстиции Мингорисполкома (пр.Пушкина, 42).

Кроме того, 13 марта будут бесплатно консультировать во всех нотариальных конторах и бюро, а также адвокатских образованиях страны.-0-