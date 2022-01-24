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24 января 2022, 22:26

Без газа и зарплаты. Генпрокурор Беларуси озвучил вопиющие факты, которые потребовали вмешательства

Андрей Швед
Андрей Швед

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В поле зрения работников органов прокуратуры постоянно находится широкий круг проблемных вопросов. Об этом генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" по итогам своего доклада главе государства Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Взять хотя бы ЖКХ. Мы анализируем постоянно жалобы, обращения граждан. Этот сегмент из года в год находится на острие", - отметил генпрокурор.

Он привел конкретный пример с затягиванием сроков капитального ремонта жилья в Минске, хоть эта проблема свойственна не только для столицы: "Но когда 178 семей в течение полугода находятся без газа, и уже наступает холодная пора года, и не включается газ, согласитесь, это просто вопиющий факт. Конечно, прокуроры должны реагировать".

Еще один вопрос, который находится на постоянном контроле - своевременность выплаты заработной платы. "Более 6,5 тыс. человек (большинство из них уже и потеряли надежду вернуть заработанное) на сумму почти Br11 млн получили заработную плату благодаря активным действиям прокуроров. Только 31 декабря - один из свежих примеров, - когда работники одного из предприятий Минской области больше года пытались вернуть заработанное. И только благодаря действиям прокуроров больше 600 человек получили заработную плату. Мы эти вопросы и многие другие будем держать на постоянном контроле", - рассказал Андрей Швед.-0-

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