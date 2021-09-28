Без осадков и до +16°С ожидается в Беларуси 29 сентября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без осадков и до 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ночью будет восточный 3-8 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с, по западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 1-6 градусов, местами заморозки от нуля до минус 1. Днем воздух прогреется до плюс 10-16 градусов.-0-

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