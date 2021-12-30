Беженец из ТЛЦ: Беларусь - прекрасная страна, спасибо ей за помощь и поддержку

30 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Именно Беларусь не на словах, а на деле поддержала беженцев в непростой ситуации, и они благодарны за помощь. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из ТЛЦ по имени Мердад.

Сегодня идет 53-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь около 500 человек. Немало среди них женщин и детей.

"Холодная погода, снег - это все для нас непривычно. Хорошо, что мы находимся в тепле, обеспечены едой, вещами, медпомощью. Беларусь в этом плане прекрасная страна. Прекрасные люди, прекрасное руководство страны. Вы единственные, кто не на словах, а на деле поддерживаете нас. И люди за это благодарны", - отметил беженец.

Мужчина рассказал, что в ТЛЦ остались лишь те, кто по разным причинам не может вернуться домой. "Там опасно, нет работы. Поэтому я и иду в Германию за лучшей жизнью для меня и детей", - пояснил беженец.-0-