Беженец из ТЛЦ благодарит белорусских медиков за заботу о жене и новорожденной дочке

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженец из Ирака по имени Реваз, ставший вчера вечером во второй раз отцом, благодарит белорусских медиков за профессионализм и заботу о его жене и новорожденной дочке. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 34-й день. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". Обеспечены беженцы всем необходимым, в том числе медицинской помощью. Нескольких женщин на поздних сроках беременности доставили в перинатальный центр в Гродно. Три из них уже стали мамами, причем вчера родились сразу две девочки.

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"Мы очень благодарны белорусским медикам за помощь и их профессионализм. Жена отметила, что с ней обращались заботливо. Вообще в Беларуси с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Мы обеспечены всем необходимым", - отметил отец одной из новорожденных. Сам Реваз дочку, которую уже назвали Мелиной, еще не видел. Он остался в ТЛЦ, присматривает за четырехлетней дочерью.

"Мы рады, конечно, прибавлению в семье. Но были бы куда счастливее, если бы еще оказались там, куда мы направляемся, в Европе. Я покинул Ирак исключительно ради будущего детей. Жить в Ираке сейчас невозможно: очень опасно, нет работы, нет перспектив", - рассказал мужчина.-0-