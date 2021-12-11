Беженец из ТЛЦ: я уже мог бы работать в Европе и приносить пользу

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев, если бы вопрос был решен раньше, уже могли бы работать в Европе и приносить пользу. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Конго по имени Мухтар.

Сегодня для беженцев на границе идет 34-й день. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". В основном это выходцы из Ирака, хотя среди них есть и граждане других стран, в том числе африканских.

"В Европу отправился, как и все, за лучшей жизнью. Я по специальности строитель. Много чего умею делать. Мог бы уже работать и приносить пользу, но нас не пускают", - сетует мужчина. В Конго, по его словам, он возвращаться не хочет: нет достойной оплаты работы, бывает опасно.

Он благодарит Беларусь за заботу о беженцах. "Есть крыша над головой, что очень важно зимой, есть еда. Правда, я не привык получать что-то просто так. Так долго отдыхать и не работать я не могу", - говорит Мухтар. Он продолжает надеяться, что ситуация разрешится благополучно.-0-