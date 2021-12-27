Беженец из ТЛЦ: мы не привыкли к холодной и снежной зиме

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусская зима с морозами и снегом стала для беженцев серьезным испытанием, особенно они переживают за детей. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказал один из беженцев в ТЛЦ.

Сегодня для беженцев на границе идет 50-й день. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Здесь около 600 человек, немало среди них женщин и детей.

"Опять температура опускается ниже нуля, лежит снег, очень холодно, мы к такой погоде не привыкли. Многие из нас переживают за детей. Они порой болеют. Хорошо, конечно, что мы находимся под крышей, в тепле, обеспечены едой и одеждой, но все это не лучшие условия и для взрослых, и для детей. Мы хотим лучшей жизни, хотим попасть в Германию", - рассказывает мужчина.

Он интересуется у журналистов последними новостями. "Для нас очень важна любая информация по этой ситуации. Мы ждали, что в рождественские праздники произойдет что-то хорошее. Не теряем надежды и сейчас", - подчеркивает он. Беженец отмечает, что все люди, что еще остаются в ТЛЦ, возвращаться в Ирак не намерены. Кто-то считает, что это опасно, у некоторых на родине ничего не осталось.-0-