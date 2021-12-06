Беженец из ТЛЦ: респект Беларуси за помощь нам

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы благодарны Беларуси за всю ту помощь, что оказывается им в сложной ситуации. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев в ТЛЦ.

Сегодня идет 29-й день для беженцев на границе. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги".

"Респект Беларуси за помощь. Мы действительно в неплохих условиях по сравнению с лесом. Есть крыша над головой, еда, теплые вещи. Так проще ожидать разрешения нашего вопроса", - рассказал молодой человек. Он подчеркнул, что люди в ТЛЦ активно обсуждают ситуацию, следят за новостями.

"Мы надеемся, что все же Европа изменит свою позицию, обратит на нас внимание. Возвращаться в Ирак мы не хотим. Там просто нет возможностей для жизни: ни работы, ни медицины, ни образования", - отметил беженец.-0-