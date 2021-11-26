Беженец: после выступления Президента Беларуси появилась надежда на положительный исход

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. После выступления Президента Беларуси появилась надежда на положительный исход, сказал корреспонденту БЕЛТА беженец из Курдистана в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре после общения с главой белорусского государства.
"После выступления Президента Беларуси появилась надежда на положительный исход. Сейчас много мыслей, но настроение теперь приподнятое", - отметил беженец. -0-