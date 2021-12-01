Беженец в ТЛЦ: Германия нас позвала, не понимаем, почему Польша не пропускает через границу

1 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы не понимают, почему Польша не пропускает их через границу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказал беженец из Ирака в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на границе.

"Очень хорошо, что нас поселили в теплом месте. В морозы в лесу было бы тяжело... - отметил мужчина. - Почему я уехал из Ирака? Германия нас позвала и пообещала хорошую жизнь. Но теперь не пускают через Польшу. Мы ждем и рассчитываем на гуманитарный коридор. Хочется сказать большое спасибо белорусам за то, что приютили нас".-0-