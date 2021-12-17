Беженец в ТЛЦ: мой дом разрушен войной, мне некуда возвращаться

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многим беженцам просто некуда возвращаться, их дома разрушены войной. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец в ТЛЦ.

Сегодня идет 40-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Моя жизнь здесь похожа на то, что происходило со мной на родине. Я там не имел своей крыши над головой. Мой город, мой родной дом разрушены войной", - рассказывает молодой человек и показывает на фотографии спутниковые снимки населенного пункта, где практически не осталось целых зданий.

"Понятно, что там нет работы. Нет больницы, нет школ, как жить людям?" - говорит он. Беженец и сейчас не теряет надежды попасть в Германию. Там у него родственники. "Я закончу учебу, получу профессию, буду работать и приносить пользу", - сказал мужчина.-0-

Беженец в ТЛЦ: хочу попасть к брату в Германию, чтобы продолжить образование