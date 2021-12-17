Беженец в ТЛЦ: хочу попасть к брату в Германию, чтобы продолжить образование

17 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы надеются воссоединиться с родными в ЕС и найти там работу. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Иракского Курдистана.

Сегодня идет 40-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"Я продолжаю надеяться на то, что все-таки попаду в Германию. Там меня ждет родной брат. На родине у меня ничего не осталось. Родители умерли, дом продал", - рассказывает беженец.

Молодой человек надеется, что в ЕС он сможет продолжить учебу, найдет достойную работу. "Я учился в университете, работал в лаборатории на заводе по производству сладостей, но сейчас такие специалисты на моей родине не востребованы", - сетует он. Беженец интересуется у журналистов последними новостями. Люди, говорит он, ждут, что ситуация разрешится, но ожидание, несмотря на то что они обеспечены едой и всем необходимым, дается тяжело, прежде всего с моральной точки зрения.-0-