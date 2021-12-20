Беженец в ТЛЦ: мой ребенок серьезно болен, надеялся, что его вылечат западные врачи

20 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Некоторые беженцы направляются в Германию и другие страны ЕС, чтобы дать своим детям шанс на лучшую жизнь. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака.

Сегодня идет 43-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 600 человек, немалая часть из которых женщины и дети. Белорусская сторона продолжает обеспечивать беженцев всем необходимым.

"Я здесь со своей большой семьей. Нас семеро. В том числе и маленькие дети. Мой ребенок серьезно болен, в Ираке ему никто не мог помочь, а в Германии есть шанс на успешное лечение. Но нас почему-то не хотят пускать", - рассказывает 54-летний мужчина. В Ирак он возвращаться не намерен.

"Там очень сложная ситуация в плане безопасности, свободы, возможностей для жизни. Нет школ, больниц, нет работы", - подчеркивает он.-0-