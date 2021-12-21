Беженец в ТЛЦ: мы слышим много фейковых новостей про нас

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцам бывает тяжело разобраться в потоке новостей и понять, где правда, а где фейк. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал один из беженцев из Ирака.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас здесь находятся около 600 человек.

"Здесь остались те, кто не хочет возвращаться домой. Мы не теряем надежды попасть в Европу. На эту тему идет серьезный новостной поток. Мы слышим то одни обещания, то другие, но большинство оказывается враньем и фейками, тяжело понять где правда. Честно, мы устали от вранья запада. Каждый новый слух вселяет надежду, а потом наступает разочарование", - рассказал мужчина.

Он отметил, что многие из беженцев намерены ждать разрешения ситуации, сколько потребуется. "Но скоро Новый год, вы говорите, что это время чудес. Почему бы и нам не поверить в чудо?" - отмечает он.-0-