Беженец в ТЛЦ: у меня два высших образования, но моей стране они не нужны

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мы хотим попасть в Германию, чтобы жить как люди и работать. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал 31-летний беженец в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе.

"Я здесь с женой и 4-летней дочерью. Направляемся в Германию, чтобы жить как люди и работать. У меня два высших образования: учитель математики и программист. Я молодой, крепкий мужчина, который хочет работать и зарабатывать, чтобы семья ни в чем не нуждалась, - говорит он. - В Ираке же от моего родного города практически ничего не осталось. Там мы никому не нужны. Мы, взрослые, ко всему можем привыкнуть: и к жизни в палатках, и к голоду, и даже к войне. Страшно за наших детей: за что им все это?!" -0-