Беженец в ТЛЦ: в такую погоду в лесном лагере мы бы точно пропали

21 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Холодную зимнюю погоду беженцам проще переносить в комфортных условиях в ТЛЦ, в лесном лагере было бы куда хуже. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал беженец из Ирака.

Сегодня идет 44-й день для беженцев на границе. Находятся они в пункте размещения в транспортно-логистическом центре. Сейчас здесь около 600 человек.

"В такую погоду в лесном лагере мы бы точно пропали. Температура на улице опускается до минус 10, говорят, будет еще холоднее. Мы к такой погоде не привыкли. В лесном лагере бы вовсе пропали. Спасибо Беларуси за помощь, за то, что предоставили нам крышу над головой, обеспечили всем необходимым. Это позволяет не терять надежды на благополучный исход. Ведь домой мы вернуться не можем", - рассказывает мужчина. Он здесь вместе с женой и ребенком. Говорит, что намерен ждать столько, сколько потребуется. "Может, и до весны. Хотя мы надеемся, что все разрешится куда быстрее", - говорит он.

В Ирак он, как и большинство находящихся здесь людей, пока возвращаться не желают. Сегодня в ТЛЦ, в частности, работали представители Международной организации по миграции. Они предложили беженцам программу по добровольному возвращению домой. Соответствующие заявки заполнили всего несколько человек.-0-