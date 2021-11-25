Беженка из Курдистана: мы хотим в Германию ради будущего детей, на родине небезопасно

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы из Курдистана не отказываются от желания попасть в Германию, домой возвращаться они не хотят из соображений безопасности. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала одна из женщин из пункта временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей.

Сегодня идет 18-й день пребывания беженцев на белорусско-польской границе. Очередную ночь они провели по крышей и в тепле в ТЛЦ.

"Спасибо, есть еда, есть вода. Мы спим не на улице, а в теплом помещении. Беларусь - хорошо", - рассказывает одна из беженок. Она вместе с мужем и двумя детьми 5 и 7 лет надеется попасть в Германию.

"Хотим сделать это ради будущего детей. В Курдистане небезопасно. Мафия, нет порядка, нет работы", - говорит женщина и предлагает посмотреть видео происходящего в Курдистане на своем телефоне.

"Еще нас очень напугали польские военные. Газ раздражал глаза, затруднял дыхание", - вспоминает женщина. Она говорит, что особенно напуганы были дети, и снова начинает повторять слова благодарности в адрес белорусов. Говорит, что обеспечены теперь всем. Вскоре она с детьми пойдет в душ. Полевая баня от военных заработала рядом с ТЛЦ накануне. В первый день в ней помылись около 300 человек - женщин и детей.

Ежедневно беженцам доставляют горячее питание и продуктовые наборы. В грузах гуманитарной помощи также теплые вещи, игрушки для детей. Круглосуточно дежурят рядом с пунктом временного размещения и медики. Поток пациентов к ним стабильный. Люди жалуются на простуды и другие заболевания, вызванные прежде всего холодными ночевками под открытым небом у линии польской границы.-0-