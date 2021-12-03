Беженка из ТЛЦ: благодарны Беларуси за помощь, особенно для детей

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы благодарны Беларуси за поддержку, которую им оказывают. Особенно важно, что не остаются без внимания дети, поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА одна из беженок в ТЛЦ.

Сегодня для беженцев идет 26-й день на границе. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги". Беженцы, среди которых немало женщин и детей, обеспечиваются продуктами питания, необходимыми вещами, медицинским сопровождением.

"Мы очень благодарны Беларуси за помощь. Особенно это важно теперь, когда с каждым днем холодает. У нас есть еда, вода, дети одеты и обуты, я также ни в чем не нуждаюсь", - рассказывает женщина.

Говорит, что без помощи ей было бы сложнее, она сейчас в ТЛЦ одна с двумя маленькими детьми. "Муж в больнице. Он заболел, но ему оказывают помощь. Это очень важно. Беларусь хорошая страна", - подчеркивает она.

Беженцы во время разговора с журналистами интересуются международными новостями. Они не теряют надежды на положительное разрешение ситуации. В Ирак большинство возвращаться не хотят.-0-