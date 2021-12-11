Беженка из ТЛЦ: большинство из нас хочет найти работу и достойную жизнь

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большинство беженцев отправилось в Европу за лучшей жизнью и работой. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала беженка из Ганы по имени Элин.

Сегодня для беженцев на границе идет 34-й день. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". В основном это выходцы из Ирака, хотя среди них есть и граждане других стран, в том числе африканских.

"Я из Ганы. Покинула страну из-за личных проблем. Возвратиться не могу. На родине я выучилась на дизайнера, хочу попасть в Европу, работать по специальности, жить достойно. Знаете, ожидание - это непросто. Погода для нас непривычная, хорошо, что в Беларуси с пониманием относятся к нашим проблемам: у нас есть теплая одежда, крыша над головой, еда", - говорит Элин.

Она, как и многие беженцы, интересуется у журналистов последними новостями. Люди в ТЛЦ не теряют надежды, что их призывы услышат в Европе.-0-