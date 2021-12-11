Беженка из ТЛЦ: многим из нас опасно возвращаться на родину

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие из беженцев боятся возвращаться в родную страну из соображений безопасности. Такое мнение сегодня в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала беженка из Ирака по имени Бахаши.

Сегодня для беженцев на границе идет 34-й день. Находятся люди в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги". Беженцы продолжают надеяться на положительное для них решение вопроса, на открытие гуманитарного коридора в Европу.

Сегодня внутри ТЛЦ вновь прошел стихийный митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме. Беженцы, в основном женщины и дети, скандировали, что не хотят возвращаться домой.

"Для многих из нас возвращение в Ирак - это вопрос жизни и смерти. Там очень опасно. Некоторых могут просто убить. Мы надеемся, что Европа услышит нас", - говорит Бахаши. Она подчеркивает: многим беженцам попросту некуда вернуться. Они продали дома, машины, чтобы найти деньги на дорогу в Европу.-0-