Беженка в ТЛЦ: спасибо Беларуси за помощь, в такую погоду в лесу мы бы умерли

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В зимнюю погоду ночевка в лесу могла бы оказаться для беженцев фатальной. В разговоре с корреспондентом БЕЛТА беженка Пэрза из Ирака поблагодарила Беларусь за помощь.

Сегодня идет 29-й день для беженцев на границе. Люди находятся в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от пункта пропуска "Брузги".

"Хорошо, что мы находимся здесь. На улице холодно, идет снег. В лесном лагере мы бы уже, наверное, умерли. Спасибо Беларуси за помощь, за обеспечение продуктами и одеждой", - рассказала 19-летняя девушка. Она в ТЛЦ находится вместе с родителями.

"Мы, как и другие люди, надеемся на лучшее. Бодримся, ждем решения ситуации. Честно, не понимаем, почему Европа не решает наш вопрос. В Ирак мы возвращаться не намерены. Там идет война, убивают людей прямо на улице. Да и возвращаться нам некуда - нет дома, нет имущества. Если вернемся, будем спать на улице", - говорит беженка. Она поделилась с журналистами своей мечтой - получить образование и найти работу, чтобы помогать родителям. Ее отец после травмы позвоночника не может трудиться на тяжелых работах.-0-