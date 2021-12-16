Беженка в ТЛЦ: в Ирак мы не вернемся, опасаясь за детей

16 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Большинство беженцев в ТЛЦ пока не намерены возвращаться в Ирак, многие опасаются за безопасность свою и детей. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала одна из беженок.

Сегодня идет 39-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. В пункте размещения беженцев в ТЛЦ у границы находятся около 800 человек, из которых около 40% женщины и дети. Большинство беженцев - выходцы из Ирака.

"Да, нам предлагают вернуться домой по программе помощи, но мы намерены остаться. У меня двое детей, я опасаюсь за них, да и за себя с мужем тоже. На родине у нас ничего не осталось, и вряд ли мы сможем начать там новую жизнь", - сказала одна из беженок.

Женщина эмоционально поинтересовалась у журналистов, какие новости приходят из Евросоюза. "Что там Польша? Что Германия? Что они говорят о нас, как собираются решать проблему?" - спросила она. Беженка отметила, что белорусская сторона обеспечивает их всем необходимым, в том числе продуктами и теплыми вещами, но длительное ожидание сказывается прежде всего на моральном состоянии людей.-0-