14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беженцам на белорусско-польской границе за 5 дней доставлено более 18,5 т продуктов питания. Такая информация размещена в Telegram-канале Совета Республики, сообщает БЕЛТА.

"По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания - 18,6 т, в том числе молоко - 5 т, хлебобулочные изделия - 5,5 т, консервы мясные - 2 т, консервы овощные - 0,8 т, колбасные изделия - 2 т, кондитерские изделия - 1,3 т, фрукты - 0,8 т, детское питание - 1,2 т, вода питьевая - 7 т, теплая одежда - 3200 единиц, одеяла - 760 единиц", - отметили в Совете Республики.-0-

Фото Рамиля Насибулина, Леонида Щеглова, Оксаны Манчук