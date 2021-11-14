14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В лагерь беженцев на белорусско-польской границе прибыл гуманитарный груз. Члены профсоюзной организации и волонтеры Красного Креста привезли людям продукты, теплые вещи, а также средства личной гигиены, передает корреспондент БЕЛТА.
В первую очередь в обогреваемые палатки пригласили детей и женщин, чтобы они могли перекусить и согреться. Ребятне предложили йогурты, глазированные сырки, кондитерские изделия, воду. Нуждающимся раздавали теплые одеяла и подгузники.
Также в лагерь беженцев привезли мусорные контейнеры. Помимо этого, прямо сейчас устанавливают биотуалеты.-0-
Фото Оксаны Манчук