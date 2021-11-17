Беженцев в пункте размещения в транспортно-логистическом центре обеспечили горячим питанием

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцев в пункте размещения в транспортно-логистическом центре обеспечили горячей пищей. Питание будет организовано несколько раз в день, передает корреспондент БЕЛТА.

Открыть пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре рядом с пунктом пропуска "Брузги" Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября поручил губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику Президента - инспектору по региону Юрию Караеву. Беженцам предложили вместо полевых условий приграничного лагеря, который они организовали рядом с линией польской границы, перейти под крышу. Беженцам выдали матрасы, сухую и теплую одежду, обеспечили всем необходимым. Всего здесь около 1 тыс. человек. Много семей с детьми. Сегодня у них была первая теплая ночь за много дней.

Принимаются меры по обеспечению людей всем необходимым. В том числе и горячим питанием. Сегодня беженцам доставили чай и вареные яйца. На обед будут выдавать горячую кашу и также чай. Готовку обеспечивают военные. Организации, неравнодушные граждане также продолжают доставлять беженцам продукты, из которых формируют продуктовые наборы. Сегодня утром, например, беженцам выдавали молоко, йогурты, кондитерские изделия, хлеб. В первую очередь помощь выдается женщинам и детям.

В качестве пунктов питания - отапливаемые палатки. Процесс выдачи идет организованно, без эксцессов. Обеспечен также подвоз питьевой воды, недостатка в ней никто не испытывает.

Установлены и биотуалеты. Беженцы обещают поддерживать порядок, относят мусор в специальные контейнеры. Они благодарят белорусскую сторону за помощь и надеются на благоприятное разрешение ситуации.-0-