Беженцы на границе: белорусы нам очень сильно помогают, дают еду, теплую одежду

14 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусы нам очень сильно помогают дровами, чтобы мы не замерзли, дают еду, теплую одежду. Ваша страна многое сделала для нас, - с благодарностью в беседе с корреспондентом БЕЛТА говорят беженцы на белорусско-польской границе.

Большая группа беженцев, направлявшихся к границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Условия в лагере сложные: люди страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды.

Корреспондент БЕЛТА пообщался с несколькими беженцами и узнал, куда они направляются и чего хотят.

К примеру, беженец из Курдистана Исмаил на белорусско-польской границе оказался несколько дней назад. "Из своей страны я бежал, потому что там небезопасно. Вообще моя конечная цель - попасть в Англию. Там высокий уровень жизни, где я смогу начать все с чистого листа. Но если не получиться, то я готов остановиться в Польше или Германии. Надеюсь, меня примут", - говорит парень.

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Беженцы из Курдистана Абдула и Тола приехали сюда, чтобы попасть в Германию. "Надеемся там обустроиться и потом перевезти семьи, которые остались дома. Поэтому мы очень хотим пройти границу и пока этого не сделаем, то никуда отсюда не уйдем", - рассказывает Абдула.

"Белорусы нам очень сильно помогают дровами, чтобы мы не замерзли, дают еду, теплую одежду. Ваша страна многое сделала для нас", - добавляет Тола.

Группа студентов из Ирака также стремится в ЕС. "В нашей стране ничего нет, все уничтожено, - сказал один из них. - Нет ни больниц, ни магазинов. Работы тоже никакой нет, зато есть опасность. Поэтому мы решили отправиться в Европу, где у нас будут перспективы, - в Германию, Бельгию. Назад домой мы не хотим, так как там нас не ждет ничего хорошего".

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Фото Оксаны Манчук