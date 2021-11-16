Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и говорят: "I love you, Belarus"

16 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и благодарят белорусскую сторону за помощь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подготовить логистический центр для приема беженцев поручил Президент Беларуси Александр Лукашенко губернатору Гродненской области Владимиру Каранику и помощнику Президента - инспектору по региону Юрию Караеву.

Предварительно центр обустроили для ночлега людей, завезли теплые вещи, одеяла, тюфяки - всего более 2 тыс. спальных комплектов.

В центре беженцы смогут согреть детей и согреться сами, просушить одежду. По предварительной информации, здесь могут разместиться абсолютно все находящиеся на границе люди. Еду для них будут готовить военные полевые кухни, планируется организовать как минимум одноразовое горячее питание.

Также возле логистического центра установили биотуалеты, поставили палатку для обогрева, привезли генератор - будет тепло и светло. Ожидается, что к ночи привезут еще больше спальных принадлежностей.

"I love you, Belarus", - говорят беженцы, благодарят белорусскую сторону за помощь и устраиваются в центре.-0-