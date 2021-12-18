Беженцы в ТЛЦ: мы хотим лучшей жизни для наших детей

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Многие беженцы пытаются попасть в Европу прежде всего в поисках лучшего будущего для своих детей. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА рассказали супруги Ават и Хаужи из Ирака.

Сегодня идет 41-й день для беженцев на границе. Сейчас они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре "Брузги" неподалеку от белорусско-польской границы. Всего здесь около 700 человек, немалая часть из которых женщины и дети.

"У нас двое маленьких детей. На родине мы не могли обеспечить их самым элементарным. Боялись за их здоровье, безопасность, поэтому и отправились в Евросоюз. Но с нами обошлись жестоко, отказались принимать", - рассказали беженцы.

Они говорят, что не теряют надежды. "Нам просто некуда возвращаться. Дома у нас нет", - признают они. Беженцы также поблагодарили Беларусь за внимание, заботу и обеспечение всем необходимым. Без такой поддержки их ситуация стала бы критической.-0-

Фото Леонида Щеглова