Безопасность детей в интернете обсудили на заседании ПК Межпарламентского союза

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей приняли участие в заседании Постоянного комитета Межпарламентского союза по демократии и правам человека в формате видео-конференц-связи.

Заседание проводилось в рамках подготовки к проведению 142-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), которая состоится с 24 по 28 мая, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из основных вопросов обсуждения - безопасность детей в интернете. "Планируется не только обсудить, но и принять какое-то рамочное законодательство по борьбе с распространением незаконной, недопустимой информации среди детей в интернете, защита их от буллинга и других неприятных ситуаций", - рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич.

По ее словам, сегодняшнее обсуждение в целом охватывает такую важную тему, как защита прав детей. "Современное общество сталкивается с новыми вызовами, и дети в некотором роде не защищены именно в информационном пространстве, в сети интернет. И мы должны обращать на это внимание и в том числе модернизировать законодательство. Это очень опасная сфера для детей, где они могу подвергнуться насилию, буллингу, - отметила парламентарий. - Палата представителей Национального собрания является полноправным членом Межпарламентского союза. Поэтому мы принимаем активное участие в заседаниях. И голос наших парламентариев слышен точно так же, как и представителей других парламентов".-0-