Безопасность детей в школах больше всего беспокоила обратившихся на горячие линии КГК

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитет государственного контроля на горячие линии по проблемам функционирования учреждений общего среднего образования поступило 70 обращений, из них 49 - насчет безопасного пребывания детей в школах, сообщили БЕЛТА в КГК.

В Гродненской области с вопросами соответствия условий пребывания детей в школах госстандартам было связано 11 обращений, в Брестской области и Минске - по 10, в Минской области - 7, в Витебской и Могилевской - по 5, в Гомельской области - 1.

В обращениях поднимались вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; состояния спортивных площадок, фасадов, тротуаров, отмосток и других конструкций и элементов зданий и сооружений; питания детей; соблюдения температурного режима; нарушения техники безопасности в мастерских; освещения территории школ; организации безопасного дорожного движения возле учреждений образования и т.д.

Все факты, озвученные в обращениях, были изучены госконтролерами. Отдельные проблемы уже решены (в частности, организован подвоз детей в Индурскую среднюю школу в Гродненском районе, приняты дополнительные меры по регулированию пешеходного движения у школ). Некоторые обращения были рассмотрены во время проведения обследований школ. Все поступившие вопросы находятся на контроле.

Горячие линии были организованы в комитетах госконтроля областей и Минска с 20 ноября до 16 декабря.

В ноябре этого года создана межведомственная рабочая группа, а также рабочие группы в регионах республики, в состав которых включены представители КГК, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта и их территориальных подразделений. Они проводили проверки по вопросам, связанным с обеспечением соответствующих государственным стандартам условий пребывания детей в школах.-0-