Безопасность пассажиров, весогабаритные параметры, техоснащение - что еще проверит Транспортная инспекция

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Минтранса от 26 октября 2021 года №26 в новой редакции излагается инструкция о порядке проведения Министерства транспорта и коммуникаций мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденная ведомственным постановлением от 6 февраля 2014 года №2. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Инструкцией определен порядок проведения Транспортной инспекцией в пределах ее компетенции следующих мероприятий: обследование транспортных средств, эксплуатируемых производителями транспортных работ и услуг, на предмет соответствия оснащения и оформления требованиям законодательства; оценка выполнения производителями транспортных работ и услуг, отдельными категориями их работников обязанностей по обеспечению безопасности перевозок грузов и пассажиров; обследование транспортных средств на предмет определения соответствия их весогабаритных параметров допустимым параметрам, установленным законодательством. Кроме того, предусматривается проверка наличия у владельцев (пользователей) тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств специальных разрешений на проезд по автодорогам общего пользования, изучение соблюдения установленных в таких разрешениях маршрутов и условий дорожного движения.

Мероприятия направлены на определение выполнения производителями транспортных работ и услуг, отдельными категориями их работников требований нормативных правовых актов, в том числе обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов, в области транспортной деятельности, а также на предупреждение правонарушений в указанной области.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-